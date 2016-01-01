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    У середу суд обере запобіжний захід Охендовському

    • 20 Грудня, 15:41
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    Михайло Охендовський
    Михайло Охендовський

    Також суд розгляне клопотання про відсторонення Охендовського від посади голови ЦВК

    У середу, 21 грудня, о 10-й годині Солом'янський районний суд Києва планує розпочати розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави главі Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Про це УНН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    Також завтра на 12-ту годину у Солом'янському райсуді заплановано засідання із розгляду іншого клопотання про усунення з посади голови ЦВК.

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    Нагадаємо, САП планувала 19 грудня передати до Солом’янського районного суду Києва два клопотання стосовно голови ЦВК Михайла Охендовського – про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та про відсторонення від посади.

    13 грудня працівники НАБУ вручили Охендовському підозру у справі про отримання грошей з «чорної каси» Партії регіонів.

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