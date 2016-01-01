У середу суд обере запобіжний захід Охендовському

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Михайло Охендовський

Також суд розгляне клопотання про відсторонення Охендовського від посади голови ЦВК

У середу, 21 грудня, о 10-й годині Солом'янський районний суд Києва планує розпочати розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави главі Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Про це УНН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також завтра на 12-ту годину у Солом'янському райсуді заплановано засідання із розгляду іншого клопотання про усунення з посади голови ЦВК.

Нагадаємо, САП планувала 19 грудня передати до Солом’янського районного суду Києва два клопотання стосовно голови ЦВК Михайла Охендовського – про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та про відсторонення від посади.

13 грудня працівники НАБУ вручили Охендовському підозру у справі про отримання грошей з «чорної каси» Партії регіонів.