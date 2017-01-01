У середу в Україні буде сонячно та тепло: повітря прогріється до +18
- Сьогодні, 14:45
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Вже наприкінці тижня в України знов похолодає
Завтра, 22 березня, по всій Україні буде сонячна погода, температура повітря прогріється до +18.
Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
«Важливий акцент. Саме завтра найближчої ночі (доба починається з 24 години, тобто, з 0 годин) стане теплішою ніч. Ще залишаться окремі нулі на сході, але переважно все ж трохи потепліє»,- йдеться в повідомленні.
Вдень в Україні повітря нагріється до +10+15 градусів. Окремі коливання: на Закарпатті ймовірно до +18, на Волині та в Приазов'ї можливо до +9 градусів.
Буде багато сонця, і лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях пройде дощ.
У Києві - завтра. Вночі +6+8, вдень близько +15 градусів. Без опадів.
23 березня тепла погода трохи сповзе південніше, тому північні області, включно з Києвом, потраплять у свіжіше повітря. Зробить таку капость атмосферний фронт, який ще й покапає дощами на північні області. Але більшість областей насолоджуватимуться теплом та сонцем.
24 березня - також північ у прохолоді та дощах. Але решта - ок.