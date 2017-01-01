У середу в Україні буде сонячно та тепло: повітря прогріється до +18



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже наприкінці тижня в України знов похолодає

Завтра, 22 березня, по всій Україні буде сонячна погода, температура повітря прогріється до +18.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«Важливий акцент. Саме завтра найближчої ночі (доба починається з 24 години, тобто, з 0 годин) стане теплішою ніч. Ще залишаться окремі нулі на сході, але переважно все ж трохи потепліє»,- йдеться в повідомленні.

Вдень в Україні повітря нагріється до +10+15 градусів. Окремі коливання: на Закарпатті ймовірно до +18, на Волині та в Приазов'ї можливо до +9 градусів.

Буде багато сонця, і лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях пройде дощ.

У Києві - завтра. Вночі +6+8, вдень близько +15 градусів. Без опадів.

23 березня тепла погода трохи сповзе південніше, тому північні області, включно з Києвом, потраплять у свіжіше повітря. Зробить таку капость атмосферний фронт, який ще й покапає дощами на північні області. Але більшість областей насолоджуватимуться теплом та сонцем.

24 березня - також північ у прохолоді та дощах. Але решта - ок.