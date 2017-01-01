У середу в Україні дощі і мокрий сніг

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У Києві вночі температура знизиться до нуля

Найближчої доби, 15 березня, погоду в Україні визначатиме поле зниженого тиску, а вдень захід і північ країни опиняться в зоні впливу атмосферного фронту, що переміщується із Західної Європи; температурний фон істотно не зміниться.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Одеській, у західних, північних та Вінницькій областях України очікується невеликий дощ, на решті території – без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півночі Лівобережжя місцями 3–5° морозу, вдень 5–10° тепла.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура протягом доби 0–5° морозу. Вночі, вранці в західних і північних областях місцями туман.

Вітер в Україні північно-західний, на півдні та сході - північно-східний, 5-10 м / с.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі, вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 0–2° тепла, вдень 6–8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві вдень 15 березня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 16,5° тепла в 2011 році, а найнижчу – вночі, на позначці 18,7° морозу в 1942 році.

У четвер, 16 березня, в південних областях України очікується невеликий, у східних помірний дощ; на решті території – дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний та південно-західний, 7–12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 0–5° тепла, вдень 3–8° тепла, на півдні та Закарпатті 6–11°.

У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0–5° морозу.

У Києві дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 1–3° тепла, вдень 5–7°.