У середу в Україні потепліє

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На півдні країни прогнозують вище нуля

У середу, 11 січня, в Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледь, вітер східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, удень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, без опадів, уночі та вранці подекуди туман, на дорогах ожеледь, вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -12...-18 градусів, удень -1...-7 градусів.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -20...-25 градусів, удень -1...-7 градусів.

На півночі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледь, вітер східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -5...-11 градусів, удень -1...-6 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледь, вітер східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, удень 0...-6 градусів.

На сході України хмарно, без опадів, на дорогах подекуди ожеледь, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -4...-11 градусів, удень 0...-6 градусів.

На півдні України хмарно, вночі без опадів, вранці і вдень сильний мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледь, вітер східний, 7–12 м/с, подекуди 15–20 м/с. Температура повітря вночі -4...-11 градусів, удень -3...+2 градуси.

У Криму хмарно, уночі без опадів, вранці і вдень опади, на дорогах подекуди ожеледь, вітер східний, 7–12 м/с, місцями 15–20 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень 0...+5 градусів.