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    У середу в Україні пройде мокрий сніг

    • 3 Сiчня, 15:04
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    Мокрий сніг в Україні
    Мокрий сніг в Україні

    Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

    У середу, 4 січня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с, подекуди хуртовина. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, подекуди хуртовина. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +2...-3 градуси. У Карпатах вночі сніг, вдень сильний сніг, температура повітря вночі -7...-12 градусів, удень -7...-12 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с, подекуди хуртовина. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +2...-3 градуси.
    У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +2...-3 градуси.
    На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +1...-4 градуси.
    На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -1...+5 градусів.
    У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +2...+7 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі -1...+1 градус, вдень +5...+7 градусів.

    Джерело: Українські новини

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