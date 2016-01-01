У середу в Україну повернеться мороз

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Мокрий сніг

Завтра хмарно з проясненнями, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

У середу, 28 грудня, в Києві хмарно з проясненнями, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1... 1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень 2...-3 градуси. У Карпатах сніг, температура повітря вночі й удень -4...-9 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень 2...-3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень 2...-3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, удень місцями, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень + 1...-4 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2...-3 градуси, вдень -1... 5 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2...-3 градуси, вдень 1... 6 градусів. У Ялті вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі -1... + 1 градус, 3... 5 градусів.

Джерело: Українські новини