У середу знову очікується мокрий сніг із дощем

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Мокрий сніг із дощем

Завтра в Україні хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг із дощем, на дорогах подекуди ожеледиця

У середу, 22 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг із дощем, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +2...+4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, мокрий сніг з дощем, вдень у Карпатах і Закарпатті сильні опади, на дорогах подекуди ожеледь, вітер західний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+8 градусів. У Карпатах вночі мокрий сніг із дощем, вдень сильний мокрий сніг із дощем, температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг із дощем, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+6 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг із дощем, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+6 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, мокрий сніг із дощем, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий мокрий сніг із дощем, вдень без опадів, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Ялті вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +5...+7 градусів.