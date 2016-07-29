У Середземному морі біля берегів Туреччини затопили танк

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фото: aa.com.tr

Затопили військову техніку для розвитку туризму

У Туреччині з метою розвитку підводного туризму біля берегів Анталії затопили 45-тонний танк моделі 1960 року Збройних сил Туреччини.

Як повідомляє агентство «Анадолу», затопили танк для розвитку дайвінгу біля узбережжя Анталії. Губернатор провінції Мунір Караоглу був у числі тих, хто здійснив занурення до затопленого танку.

Зокрема, він подякував збройним силам Туреччини за підтримку, надану розвитку туризму в Антальї, і надання танка для цих цілей.

Зазначимо, що у Росії знизився попит на відпочинок в анексованому Криму через конкуренцію з Туреччиною і Краснодарським краєм, а також рівнем цін, який перевищує очікування туристів.