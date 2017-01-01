У Середземному морі через аварію човна потонули 80 мігрантів
- Сьогодні, 09:14
-
Розсилка
На судні, яке відплило від берегів Лівії, було 120 пасажирів
У Середземному морі в результаті аварії човна загинули близько 80 мігрантів. Про це повідомило італійське інформаційне агентство ANSA.
Загалом на борту перебувало 120 осіб, 40 врятованих мігрантів доставлені в порт Поццалло на острові Сицилія.
За інформацією агентства, судно, яке відплило від берегів Лівії, стало швидко набирати воду, і всі, мігранти, які були в ньому, опинилися у відкритому морі.
Нагадаємо, результатом кількох десятків рятувальних операцій, проведених 5 і 6 травня в акваторії Середземного моря, став порятунок загалом 6 тисяч біженців. У рятувальних операціях брали участь як судна відомства, так і бойові кораблі італійських військово-морських сил, Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex), а також неурядових організацій.