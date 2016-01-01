У Середземному морі врятували близько 900 мігрантів

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Більшість врятованих пливли в бік Європи на двох дерев'яних суднах

В акваторії Середземного моря поблизу узбережжя Лівії за останню добу було врятовано близько 900 мігрантів, які намагалися дістатися до берегів Європи

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу берегової охорони Італії.

Більшість врятованих пливли в бік Європи на двох дерев'яних суднах, їх підібрали у ніч проти 28 грудня. До 40 людей берегова охорона врятувала вранці 28 грудня з іншого судна.

Ще близько 400 мігрантів у Середземному морі підібрало судно Aquarius організації SOS Mediterranee. Серед них, за даними організації, - вихідці з Еритреї, Бангладеш, Пакистану, Сомалі та Сирії.

До цього порятунку впродовж 2016 року Середземним морем до Італії прибули близько 180,3 тисячі мігрантів. Саме таку кількість зареєстрували в італійських портах представники італійської влади, повідомили 28 грудня в міністерстві внутрішніх справ країни.

Це більше за попередній річний рекорд, зафіксований 2014 року, коли зареєстрували 170 тисяч мігрантів.

За даними ООН, під час спроб дістатися європейського узбережжя Середземним морем загинули близько 5 тисяч мігрантів.