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    У Середземному морі затонув човен з мігрантами: близько 150 загиблих

    • Сьогодні, 21:52
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    У човні було 147 африканців, включаючи п'ять дітей і кількох вагітних

    У Середземному морі затонув човен з мігрантами, імовірно, близько 150 осіб загинули.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міжнародної організації з міграції.

    За даними агентства, в результаті аварії вижив лише 16-річний хлопець з Гамбії.

    Хлопчика виявили в морі у вівторок, 28 березня. Його передали спочатку кораблю берегової охорони Італії, а потім в середу, 29 березня, іспанським фрегатом доставили на сицилійський острів Лампедуза.

    «Він повідомив, що всі інші загинули. Але є надія, що італійська берегова охорона підібрала інших», — сказав представник МОМ Флавіо Ді Джакомо.

    За словами хлопця, вони покинули лівійське місто Сабрата кілька днів тому на гумовому човні. У човні було 147 африканців, включаючи п'ять дітей і кількох вагітних.

    Reuters повідомляє, що протягом останніх двох днів, рятувальники підібрали понад 1100 мігрантів в морі.

    рятувальники
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