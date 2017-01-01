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    У сервісі видачі закордонних паспортів розповіли, коли відновлять роботу

    • Сьогодні, 12:42
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    Поки що робота з видачі закордонних паспортів припинена

    Сайт державної компанії «Документ» відновить роботу з оформлення та видачі закордонних паспортів у вівторок. Про це повідомив прес-секретар ДП «Документ» Володимир Поліщук

    «Поки що робота з видачі закордонних паспортів припинена. І, як мені повідомило керівництво ДП «Документ», уже в Києві ця робота повинна відновитися у вівторок. Зараз проводяться відповідні заходи з відновлення цієї роботи», — зазначив Поліщук.

    Він зазначив, що у минулий четвер після обіду робота з оформлення паспортів ДП «Документ» і центрами надання адміністративних послуг при РДА була зупинена через слідчі дії СБУ. Роботу вдалося відновити в п’ятницю до обіду, але слідчі дії тривають.

    Як повідомлялось, сайт державної компанії «Документ» припинив оформлення та видачу закордонних паспортів з технічних причин.

    Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 6 квітня сайт державної компанії «Документ» працював зі збоями, після рішення Європарламенту про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

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