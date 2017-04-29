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    У Севастополі мітингували з вимогою змінити закон про «входження» Криму

    • Сьогодні, 12:08
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    Земельні власники в Севастополі планують звернутися до президента РФ Володимира Путін.
    Фото: РБК
    Земельні власники в Севастополі планують звернутися до президента РФ Володимира Путін.

    У мітингу взяли участь понад 400 людей

    Земельні власники в Севастополі, анексованому Росією разом із Кримом, планують звернутися до президента РФ Володимира Путіна і депутатів Держдуми з проханням внести зміни в російський закон про «входження» Криму до складу Росії. Така вимога була висловлена на зборах власників земельних ділянок, передає «Новая газета».

     За даними видання, у мітингу взяли участь понад 400 людей.

    Голова громадської організації «Правовий захист власників нерухомості» Олексій Деменок вказав на проблему вилучення російською владою майна городян.

     У законі про «прийняття» Криму в РФ названо чинними документи жителів Севастополя, видані українською владою, однак не сказано про визнання дійсними прав громадян, що випливають із цих документів, зазначив він.

    «Це дозволяє працюючим сьогодні чиновникам вилучати у людей земельні ділянки, будинки та інше майно, заявляючи, що їхня власність перебуває на території, наприклад, заповідних земель», - пояснив Деменок.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про подачу владою Севастополя сотень позовів про позбавлення права власності власників земельних ділянок. На думку чиновників, українська влада незаконно надавали людям землю.

    Крим закон документи Україна
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