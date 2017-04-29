У Севастополі мітингували з вимогою змінити закон про «входження» Криму

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Фото: РБК Земельні власники в Севастополі планують звернутися до президента РФ Володимира Путін.

У мітингу взяли участь понад 400 людей

Земельні власники в Севастополі, анексованому Росією разом із Кримом, планують звернутися до президента РФ Володимира Путіна і депутатів Держдуми з проханням внести зміни в російський закон про «входження» Криму до складу Росії. Така вимога була висловлена на зборах власників земельних ділянок, передає «Новая газета».

За даними видання, у мітингу взяли участь понад 400 людей.

Голова громадської організації «Правовий захист власників нерухомості» Олексій Деменок вказав на проблему вилучення російською владою майна городян.

У законі про «прийняття» Криму в РФ названо чинними документи жителів Севастополя, видані українською владою, однак не сказано про визнання дійсними прав громадян, що випливають із цих документів, зазначив він.

«Це дозволяє працюючим сьогодні чиновникам вилучати у людей земельні ділянки, будинки та інше майно, заявляючи, що їхня власність перебуває на території, наприклад, заповідних земель», - пояснив Деменок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про подачу владою Севастополя сотень позовів про позбавлення права власності власників земельних ділянок. На думку чиновників, українська влада незаконно надавали людям землю.