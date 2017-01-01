У шести областях України зафіксовано критичний рівень аварійності
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За минулу добу на автошляхах України загинуло семеро громадян, травмовано – 58
Станом на 14 лютого критичний рівень аварійності зафіксовано у шести областях країни. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.
Так, критичний рівень аварійності зафіксовано у шести областях країни: Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Волинській та Кіровоградській областях.
Високий рівень аварійності залишається у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.
Крім того, за минулу добу на автошляхах України загинуло семеро громадян, травмовано – 58.
Як повідомлялося, сьогодні, 14 лютого, знов піде сніг.
Вдень очікується від +1° тепла до −5° морозу, вночі температура повітря ще буде низькою і становитиме −7-13° морозу, на заході місцями до −14-16°.