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    У шести областях України зафіксовано критичний рівень аварійності

    • Сьогодні, 09:11
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    За минулу добу на автошляхах України загинуло семеро громадян, травмовано – 58

    Станом на 14 лютого критичний рівень аварійності зафіксовано у шести областях країни. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

    Так, критичний рівень аварійності зафіксовано у шести областях країни: Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Волинській та Кіровоградській областях.

    Високий рівень аварійності залишається у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

    Крім того, за минулу добу на автошляхах України загинуло семеро громадян, травмовано – 58.

    Як повідомлялося, сьогодні, 14 лютого, знов піде сніг.

    Вдень очікується від +1° тепла до −5° морозу, вночі температура повітря ще буде низькою і становитиме −7-13° морозу, на заході місцями до −14-16°.

     

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