У Шевченківському суді Києва шукають вибухівку

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Із будівлі суду евакуювали усіх людей

Шевченківський райсуд Києва «замінував» невідомий.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За їхньою інформацією, до поліції зателефонував керівник Шевченківського райсуду по вулиці Дегтярівській 31А, та повідомив що до них надійшло повідомлення про замінування суду.

На місці працює слідчо-оперативна група, наряд поліції, кінологи, вибухотехніки.

Присутні пожежники та медики. Іде евакуація.

Нагадаємо, вчора ввечері на станції метро «Хрещатик» шукали вибухівку. після повідомлення невідомого про ймовірний вибух станція у годину пік не працювала на вхід та вихід тривалий час.