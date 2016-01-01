У школах Івано-Франківська запровадили карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після канікул навчальний процес розпочнеться 10 січня 2017 року

Рішення було ухвалено постфактум листа санітарно-епідеміологічної служби

У школах Івано-Франківська через збільшення випадків захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) та грип запроваджено карантин із 26 грудня.

Про це повідомили в департаменті освіти і науки Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

23 грудня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook, що карантину і дострокових канікул не буде.

Однак, як зазначили в департаменті освіти міськвиконкому, до них надійшов лист санітарно-епідеміологічної служби з відповідною вимогою.

Відповідно було ухвалено рішення про оголошення карантину в школах.

Раніше через грип на карантин було закрито школи Запоріжжя, Львова, Маріуполя, Житомира, Тернополя, Сум та Херсона. З 19 грудня в школах Кривого Рогу почалися додаткові канікули через грип. Після канікул навчальний процес розпочнеться 10 січня 2017 року.

Станом на 22 грудня, в Україні кількість померлих від грипу сягнула п'яти осіб.