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    У школах Івано-Франківська запровадили карантин

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    Після канікул навчальний процес розпочнеться 10 січня 2017 року
    Після канікул навчальний процес розпочнеться 10 січня 2017 року

    Рішення було ухвалено постфактум листа санітарно-епідеміологічної служби

    У школах Івано-Франківська через збільшення випадків захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) та грип запроваджено карантин із 26 грудня.

    Про це повідомили в департаменті освіти і науки Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

    23 грудня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook, що карантину і дострокових канікул не буде.

    Однак, як зазначили в департаменті освіти міськвиконкому, до них надійшов лист санітарно-епідеміологічної служби з відповідною вимогою.

    Відповідно було ухвалено рішення про оголошення карантину в школах.

    Раніше через грип на карантин було закрито школи Запоріжжя, Львова, Маріуполя, Житомира, Тернополя, Сум та Херсона. З 19 грудня в школах Кривого Рогу почалися додаткові канікули через грип. Після канікул навчальний процес розпочнеться 10 січня 2017 року.

    Станом на 22 грудня, в Україні кількість померлих від грипу сягнула п'яти осіб.

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