У школах Миколаєва введуть дводенні канікули

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Фото: galagov.tv У Миколаєві через складні погодні умови навчання 20 та 21 квітня відмінили.

Навчання відновлять 24 квітня

У Миколаєві учнів відправлять на шкільні канікули. Про це йдеться у розпорядженні міського голови, розповів його заступник Євген Шевченко.

За його словами, через складні погодні умови навчання 20 та 21 квітня відмінили.

«Згідно з розпорядженням міського голови від 18.04.2017 № 111р, прийнятим у зв’язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня призупинено навчально-виховний процес у школах. В загальноосвітніх закладах Миколаєва заняття поновляться з понеділка, 24 квітня», — сказав Шевченко.

Як повідомляв «Главком», на цьому тижні в Україні температура опуститься до -5.