У школах Миколаєва введуть дводенні канікули
- Сьогодні, 15:03
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Фото: galagov.tv
У Миколаєві через складні погодні умови навчання 20 та 21 квітня відмінили.
Навчання відновлять 24 квітня
У Миколаєві учнів відправлять на шкільні канікули. Про це йдеться у розпорядженні міського голови, розповів його заступник Євген Шевченко.
За його словами, через складні погодні умови навчання 20 та 21 квітня відмінили.
«Згідно з розпорядженням міського голови від 18.04.2017 № 111р, прийнятим у зв’язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня призупинено навчально-виховний процес у школах. В загальноосвітніх закладах Миколаєва заняття поновляться з понеділка, 24 квітня», — сказав Шевченко.
Як повідомляв «Главком», на цьому тижні в Україні температура опуститься до -5.