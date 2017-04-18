  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У школах Миколаєва введуть дводенні канікули

    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка
    У Миколаєві через складні погодні умови навчання 20 та 21 квітня відмінили.
    Фото: galagov.tv
    У Миколаєві через складні погодні умови навчання 20 та 21 квітня відмінили.

    Навчання відновлять 24 квітня

    У Миколаєві учнів відправлять на шкільні канікули. Про це йдеться у розпорядженні міського голови, розповів його заступник  Євген Шевченко. 

    За його словами, через складні погодні умови навчання 20 та 21 квітня відмінили.

    «Згідно з розпорядженням міського голови від 18.04.2017 № 111р, прийнятим у зв’язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня призупинено навчально-виховний процес у школах. В загальноосвітніх закладах Миколаєва заняття поновляться з понеділка, 24 квітня», — сказав Шевченко.

    Як повідомляв «Главком», на цьому тижні в Україні температура опуститься до -5. 

    прогноз погоди діти школа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ