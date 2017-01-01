У Шотландії націоналісти висунули прем’єру Британії ультиматум

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Мей вважає питання нового референдуму щодо незалежності Шотландії неактуальним

Питання незалежності Шотландії – одна з головних ідей Шотландської національної партії

Якщо на дострокових парламентських виборах у Великобританії Шотландська національна партія (ШНП) здобуде більшість у регіональному парламенті, кабінет міністрів Терези Мей повинен погодитися на другий референдум щодо незалежності Шотландії.

Так вважає чинний прем’єр Шотландії, лідер ШНП Нікола Стерджен.

«Якщо ШНП виграє у Шотландії 8 червня... тоді позиція прем’єр-міністра (Терези Мей, яка відмовляється погоджувати новий референдум щодо незалежності Шотландії – ред.) не є життєздатною», – завила політик.

Мей же на тлі виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) вважає питання нового референдуму щодо незалежності Шотландії неактуальним. Націоналісти на виборах 2015 року здобули 56 із 59 місць у парламенті Шотландії, прогнози дають їм усі шанси на повторення успіху і на дострокових виборах.

Питання незалежності Шотландії – одна з головних ідей ШНП – була винесена на референдум у 2014 році, але прихильники виходу зі складу Королівства зазнали на ньому поразки. Тоді, нагадаємо, Великобританія ще не планувала виходити з ЄС. Більшість шотландців у 2016 році проголосували проти Brexit.

Нагадаємо, раніше Шотландія офіційно попросила дозволу у Великобританії на проведення нового референдуму, на якому шотландці могли б визначитися щодо майбутнього країни.

Джерело: Deutsche Welle