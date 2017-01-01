У штаб-квартирі Ле Пен сталася пожежа

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politros.com Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен.

Одна з версій - умисний підпал

У штаб-квартирі кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен сталася пожежа. Як пише AFP, ймовірно через умисний підпал.

«Близько 2:40 ночі в штаб квартирі Ле Пен у Парижі було, ймовірно, здійснено підпал, внаслідок чого на першому поверсі, де розташований її офіс, почалася пожежа», - пише видання.

Пожежники ліквідували загорання.

З редакцією AFP зв’язалася група осіб під назвою «Боротьба з ксенофобією», яка заявила, що це вони закидали офіс «коктейлями Молотова».

Як повідомляв «Главком», згідно з опитуванням кандидат на посаду президента Франції Еммануель Макрон лідирує у передвиборних перегонах.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, другий - 7 травня.