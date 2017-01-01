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    У штабі АТО повідомили про двох загиблих бійців через необережне поводження зі зброєю

    • Сьогодні, 10:11
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    Військові в зоні АТО
    Військові в зоні АТО

    На місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції

    У зоні АТО загинуло двоє військововослужбовців внаслідок необережного поводження зі зброєю.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Сьогодні, 13 квітня, у військових частинах, особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці. За попередньою інформацією, події трапились внаслідок необережного поводження зі зброєю», — сказано у повідомленні.

    Обставини з’ясовуються.

    Зазначається, що на місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції.

    «Винні, за результатами розслідувань посадові особи, будуть притягнуті відповідальності згідно з чинним законодавством», — сказано у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що військовий у зоні АТО помилково застрелив свого товариша по службі.

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