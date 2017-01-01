У штабі АТО повідомили про двох загиблих бійців через необережне поводження зі зброєю
- Сьогодні, 10:11
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На місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції
У зоні АТО загинуло двоє військововослужбовців внаслідок необережного поводження зі зброєю.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Сьогодні, 13 квітня, у військових частинах, особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці. За попередньою інформацією, події трапились внаслідок необережного поводження зі зброєю», — сказано у повідомленні.
Обставини з’ясовуються.
Зазначається, що на місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції.
«Винні, за результатами розслідувань посадові особи, будуть притягнуті відповідальності згідно з чинним законодавством», — сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що військовий у зоні АТО помилково застрелив свого товариша по службі.