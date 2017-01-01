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    У штабі АТО повідомили про пошуки бійців, які зникли на Донбасі

    • Сьогодні, 10:55
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    Штаб АТО повідомив про зачіпки щодо зникнення трьох українських військових

    На сьогодні тривають пошуки трьох військовослужбовців, про зникнення яких у штабі повідомляли в неділю.

    Про це розповів речник прес-центру штабу Леонід Матюхін, передає «112 Україна».

    «Продовжують шукати. Спочатку з'являлася інформація, що знайшли їх, зараз інформація знову ж таки нова. Поки що нічого нового не можемо сказати, точної інформації ніхто не знає, продовжують шукати. Думаю, що сьогодні на кінець дня або завтра вже буде відомо», – зазначив він.

    Раніше у штабі АТО повідомили, що 8 січня 2017 року троє військовослужбовців однієї з військових частин, яка виконує завдання поблизу лінії розмежування на Донбасі, не повернулися до місця розташування підрозділу.

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