У штабі АТО повідомили про втрати за добу

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Зона АТО

П'ятеро бійців дістали поранення минулої доби

Протягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, п'ятьох було поранено.

Про це поінформував на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули. Цих втрат ЗСУ зазнали переважно на донецькому напрямку. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів», – сказав Лисенко.

За його словами, ще п'ятьох бійців було поранено.

На донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм, озброєння БТР, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав наші опорні пункти поблизу Пісків. 120-міліметрові міномети застосував у районі Опитного та Луганського.

По захисниках Авдіївки та Кам’янки бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях шахти «Бутівка» відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по наших воїнах у районі Троїцького та Зайцевого, а позиції під Новгородським обстріляв з кулеметів та зенітної установки ЗУ-23-2. Озброєння БМП ворог застосував поряд із Верхньоторецьким. Поблизу Авдіївки та Новгородського активно діяли снайпери противника.

На приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог вів вогонь по наших позиціях під Новотроїцьким. Морських піхотинців поруч з Водяним та Гнутовим накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а проти захисників Мар’їнки застосував 82-міліметрові міномети.

По опорних пунктах у районі Красногорівки бив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а поряд із Широкиним та Павлополем – з гранатометів та стрілецької зброї. Проти морських піхотинців під Водяним та Широкиним ворог застосував також озброєння БМП. Під Новотроїцьким активність проявляли ворожі снайпери.

На луганському напрямку вогнем артилерійських систем калібру 122 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, озброєння БТР та протитанкових гранатометів підрозділи російсько-окупаційних військ накривали наші опорні пункти поблизу Новоолександрівки. Міномети калібру 82 мм противник застосував у районі населеного пункту Жовте, а з гранатометів різних систем обстріляв наші позиції поблизу Кримського та Попасної. З великокаліберних кулеметів та озброєння БТР ворог гатив по захисниках Новозванівки.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.