У штабі АТО озвучили втрати України за добу

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Зона АТО

Загиблий український боєць був сапером, який під час бойового завдання підірвався на вибуховому пристрої

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще п’ятеро дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За добу, що минула, внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, п'ятеро дістали поранення», – сказав він.

Загиблий був сапером, який під час бойового завдання підірвався на вибуховому пристрої, уточнив Лисенко.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики на Донбасі 44 рази застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України, з них вісім разів терористи використовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.