У штабі АТО розповіли, як почуваються військові, поранені за минулу добу

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Військовим надана кваліфікована допомога. Зараз їхньому життю нічого не загрожує

Життю українських військовослужбовців, поранених 7 січня на Донбасі, нічого не загрожує. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

«Шестеро отримали поранення. Наскільки я знаю, важких серед них немає. Всім надана кваліфікована допомога. Зараз їхньому життю нічого не загрожує», – розповів Матюхін.

За словами Матюхіна, сьогодні в зоні АТО неспокійно. На даний момент зафіксовано сім обстрілів. «Використання важкого озброєння не зафіксовано. Вели вогонь на Луганському напрямку по Новозванівці з гранатометів. На маріупольському напрямку зі стрілецької зброї били по Павлополю, Гнутові, Широкіну. За Широкіно також били з БМП, а в районі Гнутово працював снайпер», – відзначили в штабі АТО.