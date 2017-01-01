У штабі блокади заявили про зникнення активіста після спецоперації в Кривому Торці. Поліція каже, що це брехня

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Поліція навела відеозапис, на якому Герасименко перебуває в готелі

У Штабі блокади торгівлі з окупантами заявили про зникнення одного з активістів – 25-річного Павла Герасименка (позивний Доцент) – після подій у Кривому Торці Донецької області. Як повідомляється на сторінці штабу у Facebook, чоловік приїхав разом з братом з Білої Церкви. «На даний час брата звільнено з відділення поліції, проте Павло з ним (як і з сім'єю) на зв'язок не виходив», – йдеться у повідомленні.

У поліції заявляють, що 25-річний доброволець-інвалід з «Айдара» Павло Герасименко був поселений в готель, а станом на 12-ту годину його вже забрав депутат.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.

«В інтернеті поширилася інформація про зникнення одного з блокувальників, за інформацією самих блокувальників, майданівця, який втратив ногу. Чоловік дійсно був одним із тих, кого затримали правоохоронці у рамках контрдиверсійних заходів 13 березня. Але його швидко перевірили, провели медичний огляд та відпустили», – сказано в повідомленні.

Чоловіка було заселено поліцейськими в готель у м. Костянтинівка, аби йому було де переночувати.

«Враховуючи стан здоров’я, ми поселили його в готель, бо наступного дня він планував їхати залізничним транспортом додому. А всі, хто намагається дискредитувати правоохоронців, нехай залишать свої безпідставні спроби. Ми готові відповісти за кожний свій крок, адже діємо у рамках закону», – наголосив заступник голови Нацполіції України – начальник ГУНП у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Він також додав, що інформація про нібито зникнення особистих речей на місці блокади у Кривому Торці також не відповідає дійсності.

На підтвердження своїх слів поліція навела відеозапис, на якому Герасименко перебуває в готелі.

Станом на 11:56 стало відомо, що його забрав звідти народний депутат України, повідомила речник поліції Донецької обалсті Наталя Шиман на своїй сторінці у Facebook.