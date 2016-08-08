У штабі кандидата в президенти Франції заявили про російські кібератаки

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Москву звинуватили в проведенні цілеспрямованої кампанії з дискредитації Макрона за допомогою фейкових новин

Голова виборчої кампанії кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона Рішар Ферран заявив про «сотні чи тисячі» спроб зламу комп’ютерних систем його штабу, сліди яких ведуть до Росії.

Про це він заявив у понеділок, 13 лютого, в інтерв’ю телеканалу France 2, пише DW.com.

Він підкреслив, що за хвилею спроб зламати інфраструктуру штабу Макрона стоять «сайти, підтримувані російським урядом».

Крім того, Ферран звинуватив Москву в проведенні цілеспрямованої кампанії з дискредитації Макрона за допомогою фейкових новин у зв’язку з його проєвропейською позицією.

«Наші комп’ютерні системи, бази даних та інші сайти піддалися сотням, якщо не тисячам хакерських атак. І за дивним збігом, усі вони ведуться з-за російського кордону», – сказав начальник штабу Макрона, додавши, що кандидат вже звернувся до вищих французьких органів за допомогою, щоб виключити російський вплив на виборчу кампанію у Франції.

Він провів паралелі між тим, що відбувається в країні і діями російських хакерів в ході передвиборної гонки кандидата від Демократичної партії США Гілларі Клінтон.

Одночасно глава передвиборного штабу Макрона відзначив основну відмінність між незалежним кандидатом і його суперниками. На його думку, політик став об’єктом російської пропаганди, оскільки він зацікавлений в «сильній Європі» і готовий чинити Росії опір, в той час як інші «праві і крайні праві» кандидати більш «доброзичливі» щодо Москви.

Коли прогнози почали передрікати перемогу незалежного кандидата Макрона над претендентом від ультраправого «Національного фронту» Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів, російські державні ЗМІ Russia Today (RT) і Sputnik збільшили обсяги негативної інформації про проєвропейського кандидата, продовживши активно агітувати за главу «національного фронту», пише видання Politico.

Зокрема, у Франції зазнав критики сюжет Sputnik News від 4 лютого, що прирівнює плітку до факту, в якому було сказано, що Макрона підтримує «дуже багате гомосексуальне лобі», а також, що він був «агентом США» для банків.

Американський експерт з кібербезпеки, який очолює південноєвропейських відділ компанії FireEye, Девід Граут, сказав виданню The Financial Times, що «ті самі російські групи, які, як видно, відповідальні за злам комп’ютерів Демократичної партії США, мають бажання і можливості спробувати вплинути на вибори» в Європі в 2017 році.