У штабі Макрона розповіли, як відбивали атаки хакерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для захисту від кібератак передвиборний штаб Макрона створював у якості пасток підставні аккаунти

У штабі новообраного президента Франції Еммануеля Макрона у ході передвиборчої кампанії вживали заходів протидії кібератакам, у яких підозрюють російських хакерів.

Про це пише The New York Times з посиланням на дані Агентства національної безпеки США і передвиборчий штаб Макрона.

АНБ попередило своїх французьких колег про активність хакерів, проте вони і самі були напоготові. Завдяки цьому французам вдалося успішно припинити їх спроби втрутитися в хід виборів, зауважує видання.

Для захисту від кібератак передвиборний штаб Макрона створював у якості пасток підставні аккаунти і адреси електронної пошти, а також наповнював їх неправдивою інформацією і створював фейкові документи. Це дозволило направити хакерів по помилковому сліду, пише NYT.

Крім того, в мережі після зломів поширювалася інформація, яка містилася в підроблених документах, що підтверджувало факт атак і їх спрямованість проти Макрона. Аналіз документів, викладених в мережу хакерами дозволив визначити, що вони редагувалися за допомогою програмного забезпечення, адаптованого для роботи в російських версіях ОС Microsoft Windows.

Журналісти New York Times припускають, що кібератаки швидше за все здійснювалися хакерськими групами, пов'язаними з російськими спецслужбами, такими як ФСБ і ГРУ. Однак вагомих доказів зв'язку хакерів з російським керівництвом знайти наразі не вдалося.

Нагадаємо, Конституційна рада Франції сьогодні затвердила результати президентських виборів і оголосила Еммануеля Макрона обраним президентом Франції.