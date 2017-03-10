У Штатах за російських хакерів візьмуться «надсекретні» агенти ФБР

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Федеральне бюро розслідувань США

Розслідування стосуватиметься ймовірного втручання Росії у минулорічні президентські вибори у США

Так званий «надсекретний» відділ ФБР займеться розслідуванням про ймовірне втручання Росії у минулорічні президентські вибори у США.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN.

У секретному відділі поставлене завдання назвали «стандартним розслідуванням у рамках контррозвідки».

За даними CNN, до перевірок «російського сліду» залучені від 15 до 20 осіб, що на 5-10 осіб менше кількості фахівців ФБР, які розслідували справу екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон, викриту у використанні особистого поштового сервера для ведення службового листування.

Як повідомлялося, представники розвідки США вважають, що президент РФ Володимир Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Також стало відомо, що ФБР спільно з комп'ютерними фахівцями продовжує вивчати зв'язок організації Трампа з російським Альфа-банком.

Між серверами Trump Organization і Альфа-банку начебто виявили незвичайний зв'язок. Між ними відбувалася комунікація в робочий час по Москві і Нью-Йорку. Близько 87% всього трафіку на сервер Трампа йшло з серверів російського банку.

Джерело: Укрінформ