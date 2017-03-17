У Швеції евакуювали літак з міністром оборони після повідомлення про вибухівку
- Сьогодні, 14:36
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Про загрозу повідомила людина з хлопчачим голосом
У Швеції через загрозу вибуху евакуювали літак, одним із пасажирів якого був міністр оборони країни Петер Хульквіст.
Про це повідомляє The Local.
«Літак був зупинений на злітній смузі перед вильотом з північного міста Лулео», - йдеться у повідомленні.
У правоохоронних органах згодом заявили, що тривога була помилковою, зазначивши, що про загрозу повідомила людина з молодим голосом, ймовірно, хлопчачим.
У свою чергу в шведському уряді відмовилися підтвердити, чи був насправді Хульквіст був на борту літака.
«Ми не розкриваємо графіки або будь-які деталі наших поїздок», - сказав прес-секретар міністерства оборони.