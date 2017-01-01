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    У Швеції горить завод Volvo: вже вдруге за місяць

    • Сьогодні, 17:03
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    Пожежа на заводі у Швеції
    Пожежа на заводі у Швеції

    Пожежа спалахнула в будівлі, у якій розміщена лабораторія з розробки акумуляторів

    У західному швецькому місті Гетеборг у вівторок спалахнула пожежа на заводі Volvo.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.

    «Пожежа спалахнула у вівторок у будівлі, у якій розміщена лабораторія з розробки акумуляторів на заводі Volvo Car Group у Гетеборзі, в західній частині Швеції», – йдеться в заяві.

    За даними компанії, ситуація під контролем, однак з лабораторії та довколишніх будівель довелося евакуювати 150 співробітників.

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    «Пожежа не пошкодила продукцію», – сказав прес-секретар Volvo.

    Повідомляється, що це вже другий подібний інцидент на цьому заводі за останній час.

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