У Швеції горить завод Volvo: вже вдруге за місяць
- Сьогодні, 17:03
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Пожежа на заводі у Швеції
Пожежа спалахнула в будівлі, у якій розміщена лабораторія з розробки акумуляторів
У західному швецькому місті Гетеборг у вівторок спалахнула пожежа на заводі Volvo.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.
«Пожежа спалахнула у вівторок у будівлі, у якій розміщена лабораторія з розробки акумуляторів на заводі Volvo Car Group у Гетеборзі, в західній частині Швеції», – йдеться в заяві.
За даними компанії, ситуація під контролем, однак з лабораторії та довколишніх будівель довелося евакуювати 150 співробітників.
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«Пожежа не пошкодила продукцію», – сказав прес-секретар Volvo.
Повідомляється, що це вже другий подібний інцидент на цьому заводі за останній час.