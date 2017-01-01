У Швеції горить завод Volvo: вже вдруге за місяць

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Пожежа на заводі у Швеції

Пожежа спалахнула в будівлі, у якій розміщена лабораторія з розробки акумуляторів

У західному швецькому місті Гетеборг у вівторок спалахнула пожежа на заводі Volvo.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.

«Пожежа спалахнула у вівторок у будівлі, у якій розміщена лабораторія з розробки акумуляторів на заводі Volvo Car Group у Гетеборзі, в західній частині Швеції», – йдеться в заяві.

За даними компанії, ситуація під контролем, однак з лабораторії та довколишніх будівель довелося евакуювати 150 співробітників.

«Пожежа не пошкодила продукцію», – сказав прес-секретар Volvo.

Повідомляється, що це вже другий подібний інцидент на цьому заводі за останній час.