У Швеції обов'язкову військову службу проходитимуть чоловіки і жінки

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У Швеції з 2018 року відновиться обов'язкова військова повинність

Уряд Швеції сьогодні прийме рішення відновити обов'язкову військову службу для чоловіків та жінок.

Про це повідомляє Sveriges Radio із посиланням на міністра оборони Пітера Хультквіста.

Повідомляється, що обов'язковий призов було скасовано у Швеції в 2010 році. Згідно з новою пропозицією, на військову службу строком на один рік призиватимуть і юнаків, і дівчат, які досягли 18-річного віку.

«У нас були труднощі з комплектуванням військових одиниць на добровільній основі, і це потрібно якимось чином вирішувати. Тому необхідно відновити призов на військову службу», -- сказав Хультквіст.

Також повідомляється, що щорічно будуть призивати на військову службу близько 4000 осіб, у першу чергу тих, хто сам виявив таке бажання.