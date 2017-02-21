У Швеції поліція застосувала зброю через погроми на півночі столиці

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Протестувальники

Протестувальники підпалили вісім автомобілів

Поліція Стокгольма зробила попереджувальні постріли через масові заворушення на півночі шведського Стокгольму в районі Ринкебю.

Як повідомляє РБК, десятки бунтівників підпалювали автомобілі і грабували магазини. На місце події були викликані загони поліції. Учасники заворушень почали закидати їх камінням, у відповідь на це поліцейські зробили попереджувальні постріли.

Всього за даними поліції було спалено вісім автомобілів. Постраждали двоє людей, в тому числі власник магазину, якого намагалися пограбувати нападники.

За даними шведських ЗМІ, приводом для погромів стало затримання людини на одній з вулиць Стокгольма, спільники якого почали кидати в поліцейських каміння. В основному це були молоді люди у віці від 15 до 24 років.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вночі п’ять людей загинуло внаслідок падіння літака Beechcraft B200 King Air з пасажирами на борту на будівлю торгового центру в австралійському Мельбурні.