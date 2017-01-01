ЗМІ: Затриманий за теракт у Стокгольмі є вихідцем з Узбекистану

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У Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Розслідування триває

В Facebook затриманого були знайдені пропагандистські матеріали терористичної організації

Чоловік, затриманий після теракту в Стокгольмі, є вихідцем з Узбекистану.

Йому 39 років, повідомив шведський сайт Aftonbladet. Ім'я затриманого в повідомленні не називається.

За інформацією видання, він проживав в одному з передмість Стокгольма. Знайома чоловіка розповіла, що він «ніколи не говорив про політику чи релігію, а говорив лише про те, як отримати більше роботи і відправити гроші родині». За її словами, у нього четверо дітей.

Жінка також заявила, що не вірить у його причетність до теракту.

Видання також пише, що в Facebook затриманого були знайдені пропагандистські матеріали терористичної організації «Ісламська держава»; він нібито поставив лайк фотографії, зробленій відразу після вибуху на Бостонському марафоні в 2013 році, - пише «Уніан».

Нагадаємо, 7 квітня у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.