У Швейцарії невідомі розстріляли людей в кафе
- Сьогодні, 09:43
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Загинули двоє людей, ще один знаходиться в критичному стані
У швейцарському Базелі двоє чоловіків були застрелені та один серйозно поранений в одному з кафе міста. Про це повідомляє AFP.
«Два чоловіки прийшли в «Cafe 56» о 20:15 за місцевим часом і зробили декілька пострілів. Загинули два клієнти. Ще один знаходиться в критичному стані», - кажуть у поліції.
Після нападу злочинці втекли, попрямувавши в бік залізничної станції.
Причини вбивства поки невідомі.
Поліція перекрила дороги поруч з кафе.
Стрілянина нечасто трапляється у Швейцарії, незважаючи на те, що країна має один з найвищих показників володіння вогнепальною зброєю в світі.
Нагадаємо, 9 березня чоловік, озброєний сокирою, напав на людей на залізничній станції в місті Дюссельдорф. Семеро людей зазнали поранень.