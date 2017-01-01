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    У Швейцарії невідомі розстріляли людей в кафе

    • Сьогодні, 09:43
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    &laquo;Cafe 56&raquo; у швейцарському Базелі, де сталася стрілянина
    «Cafe 56» у швейцарському Базелі, де сталася стрілянина

    Загинули двоє людей, ще один знаходиться в критичному стані

    У швейцарському Базелі двоє чоловіків були застрелені та один серйозно поранений в одному з кафе міста. Про це повідомляє AFP.

    «Два чоловіки прийшли в «Cafe 56» о 20:15 за місцевим часом і зробили декілька пострілів. Загинули два клієнти. Ще один знаходиться в критичному стані», - кажуть у поліції.

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    Після нападу злочинці втекли, попрямувавши в бік залізничної станції.

    Причини вбивства поки невідомі.

    Поліція перекрила дороги поруч з кафе.

    Стрілянина нечасто трапляється у Швейцарії, незважаючи на те, що країна має один з найвищих показників володіння вогнепальною зброєю в світі.

    Нагадаємо, 9 березня чоловік, озброєний сокирою, напав на людей на залізничній станції в місті Дюссельдорф. Семеро людей зазнали поранень.‎

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