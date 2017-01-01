У Швейцарії невідомі розстріляли людей в кафе

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«Cafe 56» у швейцарському Базелі, де сталася стрілянина

Загинули двоє людей, ще один знаходиться в критичному стані

У швейцарському Базелі двоє чоловіків були застрелені та один серйозно поранений в одному з кафе міста. Про це повідомляє AFP.

«Два чоловіки прийшли в «Cafe 56» о 20:15 за місцевим часом і зробили декілька пострілів. Загинули два клієнти. Ще один знаходиться в критичному стані», - кажуть у поліції.

Після нападу злочинці втекли, попрямувавши в бік залізничної станції.

Причини вбивства поки невідомі.

Поліція перекрила дороги поруч з кафе.

Стрілянина нечасто трапляється у Швейцарії, незважаючи на те, що країна має один з найвищих показників володіння вогнепальною зброєю в світі.

Нагадаємо, 9 березня чоловік, озброєний сокирою, напав на людей на залізничній станції в місті Дюссельдорф. Семеро людей зазнали поранень.‎