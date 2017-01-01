  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок

    • Сьогодні, 20:34
    • Розсилка

    В результаті інциденту постраждали щонайменше семеро осіб з 160 пасажирів

    У Швейцарії у місті Люцерн зійшов з рейок італійський поїзд, що прямував з Мілану в Базель, передає La Tribune de Genève.

    Повідомляється про сімох постраждалих, які отримали легкі поранення. Всього в поїзді їхало 160 пасажирів. Причину аварії наразі не повідомляють.

    Як розповіли в поліції Люцерна, рятувальники не можуть увійти в поїзд, щоб визначити точну кількість постраждалих. В результаті падіння викривлений четвертий вагон поїзда, пошкодивши лінії електропередач і металеві конструкції станції. 

    Поїзд належить італійській державній залізниці Trenitalia.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок
    У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок

    Читайте також
    Швейцарія потяг залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ