У Швейцарії пасажирський потяг зійшов з рейок

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В результаті інциденту постраждали щонайменше семеро осіб з 160 пасажирів

У Швейцарії у місті Люцерн зійшов з рейок італійський поїзд, що прямував з Мілану в Базель, передає La Tribune de Genève.

Повідомляється про сімох постраждалих, які отримали легкі поранення. Всього в поїзді їхало 160 пасажирів. Причину аварії наразі не повідомляють.

Як розповіли в поліції Люцерна, рятувальники не можуть увійти в поїзд, щоб визначити точну кількість постраждалих. В результаті падіння викривлений четвертий вагон поїзда, пошкодивши лінії електропередач і металеві конструкції станції.

Поїзд належить італійській державній залізниці Trenitalia.