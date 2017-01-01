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    У Швейцарії сотні людей приміряли на себе образ Чарлі Чапліна

    • Сьогодні, 01:49
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    Учасники акції
    Учасники акції

    Шанувальники актора відзначили день народження Чарлі Чапліна

    Кілька сотень прихильників Чарлі Чапліна зібралися в його колишньому будинку в швейцарському місті Веве.

    Вони відзначали рік з дня відкриття музею Чапліна і 128-річчя з дня народження кіноактора.

    662 людини у віці від 2 до 80 років були одягнені в традиційний костюм Чапліна з капелюхом-казанком і тростиною.

    Чарлі Чаплін народився в Лондоні 16 квітня 1889 року. Помер у 1977 в Шейцаріі, де жив з 1952 року, після заборони на проживання в США. Лауреат чотирьох «Оскарів».

    У 1999 році Американський інститут кіномистецтва поставив Чарлі Чапліна на 10-е місце в списку 100 найбільших зірок кіно за 100 років серед чоловіків.

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    Джерело: ВВС Русская служба

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