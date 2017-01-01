У січні в Україні зріс рівень безробіття

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Безробітний

Станом на 1 лютого 2017 року в Державній службі зайнятості зареєстровано 429 тис. безробітних, тоді як на 1 січня було зареєстровано 390,8 тис.

У січні 2017 року офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 процентного пункту, до 1,6%. Про це повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, станом на 1 лютого 2017 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 429 тис. безробітних.

На 1 січня 2017 року в Держслужбі зайнятості було зареєстровано 390,8 тис. безробітних.

Кількість безробітних, що отримали державну допомогу в січні, становила 351,2 тис. осіб, середній розмір допомоги на одного безробітного цього місяця становив 2015 гривень.

Нагадаємо, в грудні офіційний рівень безробіття підвищився на 0,2 процентного пункту, до 1,5%.

Раніше глава Нацбанку Валерія Гонтарева запевнила, що підвищення мінімалки не призведе до зростання безробіття.

З 1 січня 2017 року розмір мінімальної зарплати підвищився до 3200 грн.