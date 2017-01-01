У сімферопольській тюрмі знайшли викраденого в Криму активіста

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Бєлял Аділов

Сьогодні відбудеться суд щодо обрання запобіжного заходу Бєлялу Аділову

Кримськотатарський активіст Бєлял Аділов, якого невідомі в масках викрали 29 березня, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в окупованому Сімферополі.

Про це повідомив у Facebook адвокат Едем Семедляєв.

«Сьогодні відбудеться суд, у Київському районному суді Сімферополя, щодо обрання запобіжного заходу Аділову Бєлялу. Наразі він перебуває в ІТУ Сімферополя», – написав адвокат.

Водночас у Facebook-групі «Кримські політв'язні Кремля» повідомляється, що активісту закидають правопорушення за ч. 1 ст. 318 Кримінального кодексу РФ (застосування насильства до представника влади).

Раніше повідомлялося, що 29 березня в окупованому Криму невідомі в балаклавах серед білого дня викрали громадського активіста Бєляла Аділова.

30 березня російські силовики в окупованому Криму затримали громадського активіста Ремзі Бекірова.