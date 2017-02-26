У Сирії два мінометні снаряди розірвались біля посольства РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дамаск

Ніхто не постраждав

Район Мазраа в сирійському Дамаску, де розташоване посольство Росії, потрапив під мінометний обстріл. Про це повідомляє «РИА-Новости».

«Два снаряди розірвалося біля території дипмісії РФ, постраждалих і поранених немає», – йдеться у повідомленні.

За словами військовослужбовців сирійської армії, вогонь вівся з боку Джобар, яка знаходиться під контролем угруповань «Ахрар аш-Шам» і «Джебхат ан-Нусра».

Варто відмітити, що в неділю неподалік сирійського Дамаска 22 мирних жителі стали жертвами ударів повітряної авіації. За інформацією ЗМІ, авіаудари здійснила підконтрольна сирійському президенту Башару Асаду авіація по територіях, контрольованих сирійськими повстанцями.

Нагадаємо, що Amnesty International оприлюднила шокуючу доповідь про масові страти в Сирії. За п'ять років у сирійських в'язницях, по суті, без суду й слідства стратили щонайменше 13 тисяч осіб.