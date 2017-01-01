  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Сирії ліквідовано засновника інформагентства ІДІЛ

    • Сьогодні, 09:25
    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Фото: twitter.com/Rita_Katz</div> <div class="post-item__photo-caption"></div> <div class="post-item__photo-caption">Мешааль вбитий у Сирії</div>
    Фото: twitter.com/Rita_Katz
    Мешааль вбитий у Сирії

    Разом з пропагандистом «Ісламської держави» також загинула його дочка

    В ході авіаудару коаліції, очолюваної США, був ліквідований засновник «інформаційного агентства» Amaq терористичного угруповання ІДІЛ Райан Мешааль.

    Як пише агентство Reuters, про це повідомив його брат в Facebook.

    Читайте також

    Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Разом з ним також загинула його дочка.

    Агентство зазначає, що не змогло підтвердити цю інформацію. Коаліція поки не робила жодних заяв з цього приводу.

    Amaq було засновано в 2014 році і відтоді воно займається поширенням повідомлень бойовиків, в тому числі і про їхню відповідальність за напади і теракти.

    Про ймовірну загибель засновника Amaq також розповіла в Twitter Рита Кац, яка очолює портал SITE, що відслідковує діяльність терористів.

    Як повідомлялось, російське ФСБ вербує бойовиків «ЛНР» на війну в Сирії.

    Також відомий публіцист Панфілов побачив «російські вуха, які стирчать з ІДІЛ».

    Читайте також
    ІДІЛ Сирія тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ