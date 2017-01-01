У Сирії ліквідовано засновника інформагентства ІДІЛ

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Фото: twitter.com/Rita_Katz Мешааль вбитий у Сирії

Разом з пропагандистом «Ісламської держави» також загинула його дочка

В ході авіаудару коаліції, очолюваної США, був ліквідований засновник «інформаційного агентства» Amaq терористичного угруповання ІДІЛ Райан Мешааль.

Як пише агентство Reuters, про це повідомив його брат в Facebook.

Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Разом з ним також загинула його дочка.

Агентство зазначає, що не змогло підтвердити цю інформацію. Коаліція поки не робила жодних заяв з цього приводу.

Amaq було засновано в 2014 році і відтоді воно займається поширенням повідомлень бойовиків, в тому числі і про їхню відповідальність за напади і теракти.

Про ймовірну загибель засновника Amaq також розповіла в Twitter Рита Кац, яка очолює портал SITE, що відслідковує діяльність терористів.

Як повідомлялось, російське ФСБ вербує бойовиків «ЛНР» на війну в Сирії.

Також відомий публіцист Панфілов побачив «російські вуха, які стирчать з ІДІЛ».

