У Сирії підірвався на міні російський генерал

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Російський військовий втратив обидві ноги і очі

Важке отримав поранення начальник управління бойової Підготовки Штабу Західного Військового округу ВС РФ генерал-майор Петро Мілюхін. Мілюхіну надали першу допомогу на місці, але пізніше спеціальним рейсом доставили у військовий госпіталь в Москві, повідомляє російське видання «Фонтанка».

Відзначається, що військовий втратив обидві ноги і очі. Мілюхін став першим російським генералом, пораненим у Сирії.

Як повідомлялось, міністерство оборони Росії оголосило тендер на виготовлення 20 тисяч медалей «Учаснику військової операції в Сирії». Загальна вартість медалей становить понад чотири мільйони рублів (76,7 тисяч доларів), або 222 рубля (приблизно чотири долари) за штуку. Відомство замовило 50 медалей «За звільнення Пальміри» і стільки ж медалей «За розмінування Пальміри».