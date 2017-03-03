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    У Сирії підірвався на міні російський генерал

    • Сьогодні, 16:16
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    Російський військовий втратив обидві ноги і очі

    Важке отримав поранення начальник управління бойової Підготовки Штабу Західного Військового округу ВС РФ генерал-майор Петро Мілюхін. Мілюхіну надали першу допомогу на місці, але пізніше спеціальним рейсом доставили у військовий госпіталь в Москві, повідомляє російське видання «Фонтанка».

    Відзначається, що військовий втратив обидві ноги і очі. Мілюхін став першим російським генералом, пораненим у Сирії.

    Як повідомлялось, міністерство оборони Росії оголосило тендер на виготовлення 20 тисяч медалей «Учаснику військової операції в Сирії». Загальна вартість медалей становить понад чотири мільйони рублів (76,7 тисяч доларів), або 222 рубля (приблизно чотири долари) за штуку. Відомство замовило 50 медалей «За звільнення Пальміри» і стільки ж медалей «За розмінування Пальміри».

    розмінування тендер
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