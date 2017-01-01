У Сирії повстанці збили винищувач МіГ-21

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Фото: РБК-Україна МіГ-21

Повстанські ЗМІ поширили на своїх сайтах фотографії останків пілота і літака

Сирійські повстанці за 50 км від Дамаска збили сирійський військовий літак.

Про це повідомив представник угруповання «Леви східної армії«, яку підтримує міжнародна коаліція, передає Reuters.

«Ми збили сирійський реактивний літак у районі Тель-Даква, поблизу Дамаска. Ми шукаємо пілота», - розповів співрозмовник агентства.

Зазначено, що повстанські ЗМІ поширили на своїх сайтах фотографії останків пілота і літака, якого, як стверджується, збили сирійські повстанці. Представник іншого повстанського угрупування заявив, що літак було збито важкою протиповітряною зброєю, яку було поставлено з США.

Водночас, за даними турецьких ЗМІ, літак був російського виробництва. Зокрема, як уточнюється, повстанці збили літак МіГ-21. Своєю чергою сирійські військові поки ніяк не прокоментували повідомлення про збитий літак.

Представники Центру моніторингу щодо дотримання прав людини в Сирії підтвердили факт аварії сирійського літака в результаті дій повстанців, але не могли сказати, живий пілот чи мертвий.

Як повідомлялось, російське ФСБ вербує бойовиків «ЛНР» на війну в Сирії.

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Джерело: РБК-Україна