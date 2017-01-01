У Сирії повстанці збили винищувач МіГ-21
- Сьогодні, 00:16
-
Розсилка
Повстанські ЗМІ поширили на своїх сайтах фотографії останків пілота і літакаСирійські повстанці за 50 км від Дамаска збили сирійський військовий літак.
Про це повідомив представник угруповання «Леви східної армії«, яку підтримує міжнародна коаліція, передає Reuters.
«Ми збили сирійський реактивний літак у районі Тель-Даква, поблизу Дамаска. Ми шукаємо пілота», - розповів співрозмовник агентства.
Зазначено, що повстанські ЗМІ поширили на своїх сайтах фотографії останків пілота і літака, якого, як стверджується, збили сирійські повстанці. Представник іншого повстанського угрупування заявив, що літак було збито важкою протиповітряною зброєю, яку було поставлено з США.
Водночас, за даними турецьких ЗМІ, літак був російського виробництва. Зокрема, як уточнюється, повстанці збили літак МіГ-21. Своєю чергою сирійські військові поки ніяк не прокоментували повідомлення про збитий літак.
Представники Центру моніторингу щодо дотримання прав людини в Сирії підтвердили факт аварії сирійського літака в результаті дій повстанців, але не могли сказати, живий пілот чи мертвий.
Як повідомлялось, російське ФСБ вербує бойовиків «ЛНР» на війну в Сирії.
Також відомий публіцист Панфілов побачив «російські вуха, які стирчать з ІДІЛ».
Джерело: РБК-Україна