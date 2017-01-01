У Сирії прокоментували слова Трампа, який назвав Асада «твариною»

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Башар Асад

Трамп закликав якнайшвидше покласти край війні в Сирії

У міністерстві закордонних справ Сирії прокоментували слова президента США Дональда Трампа, який назвав «твариною» сирійського президента Башара Асада.

«Якщо ви самі тварина, не треба думати, що всі інші такі ж. Башар Асад - президент суверенної держави, він був обраний народом. І давати йому характеристику повинен сирійський народ, а не Трамп, - сказав помічник глави МЗС САР Айман Суссан.

Раніше Трамп заявив, що якби Росія не підтримувала «цю тварину», маючи на увазі Асада, то «у вас би не було проблем».

Нагадаємо, Росія ветувала в ООН резолюцію Ради безпеки, що мала закликати до незалежного розслідування повітряного удару з застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення в місті Хан-Шейхуні в Сирії на початку минулого тижня, внаслідок якого загинули майже 90 людей і сотні потерпіли, і містила вимогу до влади Сирії співпрацювати в цьому розслідуванні.

За деякий час перед цим у Москві завершив переговори державний секретар США Рекс Тіллерсон. Він зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, потім їх прийняв президент Росії Володимир Путін. Значна частина переговорів була присвячена Сирії, а саме намаганню США переконати Росію відмовитися від підтримки режиму Асада. Проте, як дали знати Тіллерсон і Лавров на підсумковій прес-конференції, сторони зберегли свої розбіжності.