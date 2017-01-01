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    У Сирії розпочалась евакуація чотирьох міст

    • Сьогодні, 09:20
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    Евакуація в Сирії
    Евакуація в Сирії

    Очікується, що загалом буде евакуйовано близько 30 тисяч осіб

    У чотирьох сирійський містах, які перебувають в облозі, зранку у п’ятницю розпочалась евакуація населення та бійців.

    Про це з посиланням на оприлюднені дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє Deutsche Welle.

    Вказано, що інформацію підтверджують і з інших джерел.

    Згідно з досягнутою наприкінці березня домовленістю між сирійською владою та повстанцями, евакуації підлягають два міста з переважно шиїтським населенням - Фуа та Кафрая на північному заході провінції Ідліб, які є підконтрольними уряду та блокуються повстанцями. В обмін на це уряд дозволив евакуацію двох міст з сунітським населенням - Забадані та Мадаї недалеко від кордону з Ліваном, які перебувають під контролем повстанців та облогу яких здійснюють урядові війська та їхні союзники.

    Як зазначається, до міста Рашидіна, що розташоване західніше від Алеппо, прибуло близько 80 автобусів з людьми, яких евакуювали з підконтрольних сирійському уряду міст. Очікується, що загалом в рамках цієї угоди буде евакуйовано близько 30 тисяч осіб.

    Нагадаємо, вчора Міжнародна коаліція завдала удару по складу ІДІЛ із хімзброєю.

    Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

    У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

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    коаліція ІДІЛ Сирія зброя війна
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