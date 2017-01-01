У Сирії скоєно нову хіматаку

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Відео, на якому зображена ймовірна атака, демонструє жовтий дим, що здіймається над містом.

Сирійські війська застосували хімічну зброю в місті Аль-Латамінах. Про це повідомляє Jerusalem Post Israel News з посиланням на арабські ЗМІ.

«Вертольоти, що належать силам президента Башара Асада, були помічені в містечку Аль-Латамінах, розташованому в північній частині країни, неподалік від Хама, під час скидання бочкових бомб, які, як стверджується, містять газоподібний хлор», - йдеться у повідомленні.

https://twitter.com/_mustaphaitani/status/849921859395170304

Відео, на якому зображена ймовірна атака, демонструє жовтий дим, що здіймається над містом.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки є численні жертви серед цивільного населення, десятки людей отримали поранення.

Німецький журналіст Джуліан Рьопке написав у своєму Twitter, що «в результаті атаки 3 людини загинули та 25 зазнали поранень».

Раніше, у результаті застосування режимом Асада хімічної зброї в населеному пункті Хан-Шейхун провінції Ідліб 4 квітня загинуло близько 100 мирних жителів, а також сотні постраждали. Патологоанатомічна експертиза тіл трьох сирійців, доставлених у турецьку Адану з Ідліба, підтвердила факт застосування хімічної зброї режимом Асада.