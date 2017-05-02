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    У Сирії снайпер застрелив російського підполковника

    • Сьогодні, 01:16
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    Військові РФ в Сирії
    Військові РФ в Сирії

    Росіянин проводив навчання підрозділів сирійської армії

    Російський військовий радник, підполковник Олексій Бучельников загинув у Сирії під час обстрілу бойовиками одного з підрозділів урядових військ.

    Про це повідомляє «Риа Новости», з посиланням на міноборони РФ.

    Бучельников перебував у Сирії в складі групи російських військових радників. В його завдання входило навчання особового складу артилерійських підрозділів сирійської армії. Під час заняття з бойової підготовки підрозділ обстріляв снайпер бойовиків, підполковник Бучельников отримав смертельне поранення, йдеться в повідомленні.

    Бучельников був посмертно представлений до державної нагороди.

    У квітні від рук терористів в Сирії загинули троє російських військових. Майор Сергій Бордов був смертельно поранений при атаці бойовиків на військовий гарнізон, ще два російських військових інструктора загинули в результаті нападу терористів, додає видання.

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