У Сирії снайпер застрелив російського підполковника

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Військові РФ в Сирії

Росіянин проводив навчання підрозділів сирійської армії

Російський військовий радник, підполковник Олексій Бучельников загинув у Сирії під час обстрілу бойовиками одного з підрозділів урядових військ.

Про це повідомляє «Риа Новости», з посиланням на міноборони РФ.

Бучельников перебував у Сирії в складі групи російських військових радників. В його завдання входило навчання особового складу артилерійських підрозділів сирійської армії. Під час заняття з бойової підготовки підрозділ обстріляв снайпер бойовиків, підполковник Бучельников отримав смертельне поранення, йдеться в повідомленні.

Бучельников був посмертно представлений до державної нагороди.

У квітні від рук терористів в Сирії загинули троє російських військових. Майор Сергій Бордов був смертельно поранений при атаці бойовиків на військовий гарнізон, ще два російських військових інструктора загинули в результаті нападу терористів, додає видання.