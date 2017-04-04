У Сирії в результаті газової атаки загинули щонайменше 35 людей

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Терористи в Сирії

Спостерігачі вважають, що такі симптоми отруєння викликає зарин, від запасів якого начебто відмовився сирійський уряд

Щонайменше 35 людей, включаючи дев’ятеро дітей, загинули під час авіаудару в сирійській провінції Ідліб у вівторок вранці.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає портал Middle East Eye.

Удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб. Зазначається, що люди загинули від задухи і отруєння газом.

Окремі активісти стверджують, що було використано хлор, який не належить до хімічної зброї.

Інші спостерігачі вважають, що такі симптоми отруєння викликає зарин, від запасів якого начебто відмовився сирійський уряд.

Раніше активісти правозахисних організацій повідомляли про використання сирійським режимом хімічних речовин в провінціях Алеппо і Ідліб.