  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Сирії в результаті газової атаки загинули щонайменше 35 людей

    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка
    Терористи в Сирії
    Терористи в Сирії

    Спостерігачі вважають, що такі симптоми отруєння викликає зарин, від запасів якого начебто відмовився сирійський уряд

    Щонайменше 35 людей, включаючи дев’ятеро дітей, загинули під час авіаудару в сирійській провінції Ідліб у вівторок вранці.

    Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає  портал Middle East Eye.

    Удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб. Зазначається, що люди загинули від задухи і отруєння газом.

    Окремі активісти стверджують, що було використано хлор, який не належить до хімічної зброї.

    2017-04-04-photo-00000195

    Інші спостерігачі вважають, що такі симптоми отруєння викликає зарин, від запасів якого начебто відмовився сирійський уряд.

    Раніше активісти правозахисних організацій повідомляли про використання сирійським режимом хімічних речовин в провінціях Алеппо і Ідліб.

    Читайте також
    Сирія отруєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ