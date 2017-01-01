У Сирії відновилася евакуація населення

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Фото: EPA 3 тис. евакуйованих покинули свої будинки в Фуа і Кефраї

Повстанці не пропускали автобуси 48 годин

Евакуація сотень сирійців відновилася у п'ятницю після того, як була заблокована протягом 48 годин в транзитній точці, де терорист-смертник убив десятки людей. Про це з посиланням на спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє AFP.

Деякі з 60 автобусів, які перевозили цивільних і бійців з підконтрольних уряду міст в облозі Фуа і Кефрая, покинули зону стоянки у підконтрольному повстанцям районі Рашідін, повідомили спостерігачі.

Загалом, 3 тис. евакуйованих покинули свої будинки в Фуа і Кефраї на світанку в середу в рамках угоди.

Евакуація почалася минулого тижня, але була призупинена після підриву смертником автомобіля в суботу, внаслідок чого загинули 126 осіб, 68 з них - діти, в транзитному пункті в Рашідіні.

Нагадаємо, процес відновився в середу, але евакуйовані були змушені провести дві ночі в своїх автобусах на зоні стоянки після 11-годинної вимоги повстанців щодо звільнення ув'язнених, яких утримує уряд президента Башара Асада.