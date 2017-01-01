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    У Сирії загинули двоє російських військових

    • Сьогодні, 17:03
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    Російські військові контрактники загинули в результаті вибуху міни під час мінометного обстрілу з боку бойовиків.

    Двоє російських військових загинули в Сирії, ще один поранений. Про це повідомили в міністерстві оборони РФ.

    «У Сирійській Арабській Республіці внаслідок нападу бойовиків загинули двоє російських військових. За життя (ще одного) пораненого російського військовослужбовця продовжують боротися військові медики», - повідомили в російському відомстві.

    Як розповіли у відомстві, російські військовослужбовці перебували в одному з підрозділів сирійських військ як інструктори стрілецької підготовки разом з офіцером - російським військовим радником.

    Контрактники загинули в результаті вибуху міни під час мінометного обстрілу з боку бойовиків.

    Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння.

    Американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти 7 квітня випустили 59 ракет по аеродрому Шайрат сирійської урядової армії у відповідь на хімічне бомбардування асадівською авіацією Ідліба.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

    Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

    Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.


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