У Сирії загинули двоє російських військових
- Сьогодні, 17:03
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Російські військові контрактники загинули в результаті вибуху міни під час мінометного обстрілу з боку бойовиків.
Двоє російських військових загинули в Сирії, ще один поранений. Про це повідомили в міністерстві оборони РФ.
«У Сирійській Арабській Республіці внаслідок нападу бойовиків загинули двоє російських військових. За життя (ще одного) пораненого російського військовослужбовця продовжують боротися військові медики», - повідомили в російському відомстві.
Як розповіли у відомстві, російські військовослужбовці перебували в одному з підрозділів сирійських військ як інструктори стрілецької підготовки разом з офіцером - російським військовим радником.
Контрактники загинули в результаті вибуху міни під час мінометного обстрілу з боку бойовиків.
Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння.
Американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти 7 квітня випустили 59 ракет по аеродрому Шайрат сирійської урядової армії у відповідь на хімічне бомбардування асадівською авіацією Ідліба.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.