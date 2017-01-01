У Сирії загинули двоє російських військових

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Російські військові контрактники загинули в результаті вибуху міни під час мінометного обстрілу з боку бойовиків.

Двоє російських військових загинули в Сирії, ще один поранений. Про це повідомили в міністерстві оборони РФ.

«У Сирійській Арабській Республіці внаслідок нападу бойовиків загинули двоє російських військових. За життя (ще одного) пораненого російського військовослужбовця продовжують боротися військові медики», - повідомили в російському відомстві.

Як розповіли у відомстві, російські військовослужбовці перебували в одному з підрозділів сирійських військ як інструктори стрілецької підготовки разом з офіцером - російським військовим радником.

Контрактники загинули в результаті вибуху міни під час мінометного обстрілу з боку бойовиків.

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння.

Американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти 7 квітня випустили 59 ракет по аеродрому Шайрат сирійської урядової армії у відповідь на хімічне бомбардування асадівською авіацією Ідліба.