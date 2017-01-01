У Сирії загинув 24-річний російський контрактник

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Російські військові в Сирії

Інформація про загибель військового просочилася в ЗМІ напередодні похорону в Росії

Російський військовослужбовець за контрактом з Іркутської області загинув в Сирії. Про це повідомили в адміністрації міста Братськ, де пройшла церемонія прощання із загиблим.

На сайті адміністрації міста повідомляється, що Богдана Деревицького поховали з військовими почестями.

У церемонії взяли участь мер міста і заступник командувача військами Східного військового округу по роботі з особовим складом, генерал-майор Сергій Долотін.

Загиблому контрактнику було 24 роки. За яких обставин він загинув, поки не повідомляється. За інформацією порталу «Город», Деревицького призвали в армію в 2012 році. Після строкової служби він залишився служити за контрактом.

«Главком» також повідомляв, що 2 травня російський військовий радник, підполковник Олексій Бучельников загинув у Сирії під час снайперського обстрілу бойовиками одного з підрозділів урядових військ.

У квітні в Сирії загинули троє російських військових. Майор Сергій Бордов був смертельно поранений при атаці на військовий гарнізон, ще два російських військових інструктора загинули в результаті нападу.

Згідно з офіційними даними Міноборони РФ, станом на 11 квітня в Сирії загинули 30 російських військових.