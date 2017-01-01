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    У Сирії загинув 24-річний російський контрактник

    • Сьогодні, 01:24
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    Російські військові в Сирії
    Російські військові в Сирії

    Інформація про загибель військового просочилася в ЗМІ напередодні похорону в Росії

    Російський військовослужбовець за контрактом з Іркутської області загинув в Сирії. Про це повідомили в адміністрації міста Братськ, де пройшла церемонія прощання із загиблим.

    На сайті адміністрації міста повідомляється, що Богдана Деревицького поховали з військовими почестями.

    У церемонії взяли участь мер міста і заступник командувача військами Східного військового округу по роботі з особовим складом, генерал-майор Сергій Долотін.

    Загиблому контрактнику було 24 роки. За яких обставин він загинув, поки не повідомляється. За інформацією порталу «Город», Деревицького призвали в армію в 2012 році. Після строкової служби він залишився служити за контрактом.

    «Главком» також повідомляв, що 2 травня російський військовий радник, підполковник Олексій Бучельников загинув у Сирії під час снайперського обстрілу бойовиками одного з підрозділів урядових військ.

    У квітні в Сирії загинули троє російських військових. Майор Сергій Бордов був смертельно поранений при атаці на військовий гарнізон, ще два російських військових інструктора загинули в результаті нападу.

    Згідно з офіційними даними Міноборони РФ, станом на 11 квітня в Сирії загинули 30 російських військових.

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